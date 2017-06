100 Jovink-fans bij historische repetitie voor laatste optreden

Grootscheepse alcoholcontrole in Ruurlo, drie dronken te veel

3 juni Meer dan duizend automobilisten hebben vrijdagavond in Ruurlo tijdens een grote alcoholcontrole moeten blazen. Drie bestuurders hadden iets te veel gedronken. Zij hebben een rijontzegging plus een proces verbaal gekregen. Eén voertuig is afgesleept omdat de bestuurder daarvan een fiscale wanbetaler bleek te zijn.