Aanpak gevaarlijke kruispunten dreigt langer te duren

De wegeigenaar is al jaren bezig met plannen om twee kruispunten in Eefde en Gorssel anders in te richten. Onlangs werden procedures die door een aantal omwonenden bij de Raad van State waren aangespannen afgerond. Dat betekent dat de weg nu in principe vrij is om het werk uit te voeren. Toch kan dat nog wel even op zich laten wachten. Waar de provincie eerder communiceerde dat het werk eind dit jaar zou beginnen en volgend jaar zou worden afgerond, wordt nu ook rekening gehouden met een ruimere marge. Nog niet alle benodigde gronden zijn verworven.