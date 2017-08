Achterhoek hoeft niet meer in top-10 vakantieregio's

Woede en verdriet na dood van mishandelde Andres

15:23 De dood van Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld, die na een mishandeling begin juli in coma belandde, zorgt voor groot verdriet. En woede. Pleeg-vader Hans Burgers: ,,Dit had nooit mogen gebeuren, dit is zo zinloos. Andres was zo'n lieve, vrolijke jongen. Een glimlach van oor tot oor. We gaan hem heel erg missen."