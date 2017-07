Achterhoek (nog) geen luilekkerland voor criminelen

Het Achterhoekse platteland is (nog) geen luilekkerland voor drugscriminelen. Volgens cijfers van de politie is het aantal opgerolde wietplantages in de tien Achterhoekse gemeenten afgenomen met 30 procent. In 2013 werden er 112 hennepkwekerijen ontmanteld, in 2016 waren dat er 78.

De afname in opgerolde wietplantages in Achterhoek staat haaks op zorg over politieloos platteland dat luilekkerland voor drugscriminelen is.

De afname wordt ondersteund door cijfers van Liander. De stroomaanbieder ziet een terugloop van energiediefstallen in Gelderland van 481 (2015) naar 459 (2016). Tot juli 2017 waren er 173 energiediefstallen. Volgens Liander zijn de meeste van deze diefstallen in de steden Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. In de Achterhoek is dat aantal beperkt.

Grote jongens

Volgens politie en justitie is het niet zo dat de daling komt door minder inzet van agenten. ,,Het aantal anonieme meldingen is minder’’, zegt politiewoordvoerder Ronald van der Leeden. Wel is het volgens John Lucas, hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland, moeilijk om de 'grote jongens' te pakken. Lucas: ,,Als een gepakte kweker niet vertelt wie zijn opdrachtgever is, hebben we niet de capaciteit om te rechercheren naar de 'grote jongens' die er achter zitten.’’ Overigens sluit Lucas niet uit dat kwekerijen moeilijker te signaleren zijn: ,,Maar misschien zijn er ook minder kwekerijen door consequent optreden.’’

De cijfers van politie en Liander staan haaks op de noodkreet van de twaalf commissarissen van de Koning die in een in juni verschenen rapport spraken van een 'politieloos platteland'. Dit platteland zou een luilekkerland zijn voor criminelen. Met name Brabant is een provincie waar politie en justitie maar geen grip krijgen op de lucratieve drugscriminaliteit.

Geen harde aanwijzingen

Nadat in april een groot drugslab in het Achterhoekse Terborg werd ontmanteld waren er, onder meer vanuit de politie, geluiden te horen over een verschuiving van de drugscriminaliteit van Brabant naar andere plattelandsgebieden zoals de Achterhoek. Een waterbedeffect dat zou ontstaan omdat in Brabant de opsporing wordt opgevoerd en criminelen rustiger gebieden zoeken.