Beste biertjes van ons land uit de Achterhoek

Drugslab gevonden, verdachte opgepakt in Borculo

13 augustus Een drugslab is zaterdagavond gevonden in een pand aan de G.L.Rutgersweg in Noordijk. Twee verdachten die in het huis aanwezig waren vluchtten voor de politie. Één man, een 27-jarige uit Assen, kon direct worden aangehouden, de ander werd na een zoekactie later op de avond in Borculo aangehouden.