Bomenstichting: kap een es niet te snel

SBB maakte vorige week bekend de komende tijd in de Achterhoek tienduizenden essen te gaan kappen in verband met de essentaksterfte. Volgens SBB ontstaan er gevaarlijke situaties als er niet gekapt wordt. BSA wil op korte termijn in gesprek met Staatsbosbeheer over dit onderwerp.

Als de essen aan een weg staan en echt ziek zijn, dan is het de juiste ingreep, vindt ook de bomenstichting. Maar veel essen staan in het landschap of in het bos en dan is de ingreep misschien wel veel te rigoureus, aldus de stichting.

Bovendien herstellen oudere essen vaak ook nog wel weer als ze her en der gesnoeid worden, zo meent de Bomenstichting Achterhoek. ´Het beste is om de boom, wanneer die geen gevaar oplevert, met rust te laten en af te wachten of de boom in staat is de uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen´, suggereert de BSA.

Wel of geen risico

De bomenstichting verklaart dat het ´pertinent onjuist´ is dat de essen heel erg snel dood gaan zodra de boom aangetast is. De BSA acht het daarom zinvol om onderscheid te maken tussen risicovolle bomen (langs paden en wegen) en beduidend minder risicovolle bomen in bospercelen.