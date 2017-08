De ondergang van Tuunte was onvermijdelijk

Kleding en winkels van Tuunte Fashion moeten de Achterhoek ademen. Rust, geen gekkigheid, vriendelijk personeel dat je niks door de strot duwt. Draagbare mode zonder schreeuwerige Engelse teksten. Hooguit in het Nederlands en zonder uitroeptekens.

Quote Het liefst had ik alleen winkels met een achterdeur gehad waardoor mensen naar binnen komen, op z'n Achterhoeks Louis van Andel, directeur van de Tuunte ,,Het liefst had ik alleen winkels met een achterdeur gehad waardoor mensen naar binnen komen, op z'n Achterhoeks", zegt Louis van Andel, de directeur van de Tuunte, het Winterswijkse modebedrijf met ruim 40 winkels en 260 personeelsleden dat dinsdag het faillissement aanvroeg.



De no nonsense-koers zette Van Andel in toen hij in 2013 aan boord kwam. In dat jaar werd de Tuunte van een faillissement gered door investeerders. Het merk moest specialer worden en meer een eigen - Achterhoekse - identiteit krijgen. Niet langer gericht op 'de massa' met manchester broeken en geblokte blouses. Niet langer gericht op het hele gezin, maar op vrouwen en kinderen. Het winkelbestand werd uitgebreid van de Achterhoek en Twente naar onder meer Arnhem en de Randstad.

De visie van Van Andel is zichtbaar in de winkels. Het Zusje van Tuunte, een gloednieuwe modezaak in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem, is een trendy winkel met modieuze kleding volgens een tweede, onlangs gelanceerde winkelformule van Tuunte Fashion. De winkel is pas sinds juni open. Medewerkster Nicole Roes biedt onmiddellijk een kop koffie aan en praat met liefde over het bedrijf waarvoor ze al elf jaar werkt. ,,We waren een schreeuwerige winkel, een soort markthandel, maar in vijf jaar is er veel veranderd", zegt ze.

Ze wijst op de huiselijke sfeer in de winkel, de eigen merken in de collectie, het ontbreken van kinderkleding. ,,We bieden de rust waar menig vrouw blij van wordt in deze tijd."

Quote Het liep toen best goed. Maar nu het heel slecht gaat in de mode, struikelen de ketens achter elkaar Gerry Rots, verkoopster Het blijkt niet genoeg. De winkels zijn nog open, maar staan onder bewind van een curator die een kandidaat voor een doorstart zoekt. Er hebben zich al potentiële kopers gemeld. Kwam de omslag te laat en bleef Tuunte Fashion te lang leunen op de geribde broeken, ruitjes en blokjes?



,,Weet ik niet'', reageert verkoopster Gerry Rots in de Tuunte-winkel in Lichtenvoorde. ,,Het liep toen best goed. Maar nu het heel slecht gaat in de mode, struikelen de ketens achter elkaar.''



De verandering van betaalbare kleding voor het hele gezin naar de duurdere mode voor de vrouw werd volgens Rots niet door de klant begrepen. ,,Zo kennen de mensen ons niet."

De Tuunte, wat 'omheind tuintje' betekent, heeft een lange historie in de Achterhoek en kent zijn oorsprong aan de Tuunterweg in Winterswijk. Daar werd in 1919 door fabrikant Müter uit Bredevoort stoomweverij De Tuunte opgericht. In 1921 werd Harry Huijskes boekhouder bij het bedrijf. Hij zou in 1950 grootaandeelhouder worden en een familiebedrijf van De Tuunte maken. In 1993 nam René Rootinck, die trouwde met een kleindochter van Harry, het bedrijf over. Het waren vette jaren en door de overname van Reinders Mode kreeg het bedrijf vaste voet aan de grond in Overijssel. Het aantal winkels groeide en Rootinck verkreeg de kleding via een inkoopcombinatie met meerdere kledingketens.

Zo'n vier jaar geleden ging de Tuunte echter kopje onder. ,,Er is van alles geprobeerd om het tij te keren'', zegt Rots.

Voor het winkelpersoneel kwam het huidige faillissement niet onverwacht, want de omzet daalde. Rots: ,,Ik kan me voorstellen dat een investeerder het dan een keer genoeg vindt.''

