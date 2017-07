De vrijdag van de Zwarte Cross: bier, muziek, motoren en plezier

Achterhoek (nog) geen luilekkerland voor criminelen

14 juli Het Achterhoekse platteland is (nog) geen luilekkerland voor drugscriminelen. Volgens cijfers van de politie is het aantal opgerolde wietplantages in de tien Achterhoekse gemeenten afgenomen met 30 procent. In 2013 werden er 112 hennepkwekerijen ontmanteld, in 2016 waren dat er 78.