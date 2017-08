Deze Achterhoekers trokken in een stokoud Fiatje door de Sahara

In een 45 jaar oude Fiat 500 doorkruisten ze de Sahara. Gijs Dekker uit Ruurlo en Vordenaar Groger Schreiber legden maar liefst 15.000 kilometer af met de oldtimer. Van 1 mei tot en met 26 juli waren ze onderweg in het 'rugzakje' op vier wielen.

Het einddoel Gambia werd nimmer bereikt. Toch schiep de tour de force in een Fiatje 500 Ruurloër Gijs Dekker (27) en Vordenaar Gregor Schreiber (26) veel voldoening. Op de teller bijna 15.000 kilometer en in het hoofd tal van avonturen. Soms beleefden ze angstige momenten. Dan weer zwegen ze in bewondering bij de aanblik van zóveel woeste schoonheid.

De inspiratie voor de monstertocht kreeg Gijs drie jaar geleden toen hij las over twee Belgen die in een Citroën maandenlang door Afrika trokken. Zijn vriend Gregor werd ook enthousiast en de twee Fiat-fanaten prepareerden hun minuscule auto voor hun eigen Afrikaanse avontuur.

Volledig scherm Gijs Dekker en Gregor Schreider. © Jan Houwers De route: Ruurlo-Barcelona-(boot naar) Marokko-Mauritanië-Senegal-Gambia. En daarna na een retourvaart naar Barcelona via Spanje en Frankrijk naar het Italiaanse dorpje Garlenda. Het mekka voor de liefhebbers van de Fiat 500. In Garlenda bouwde Dante Giacosa ooit de eerste Cinquino.

Corruptie

Garlenda werd gehaald, maar Senegal en Gambia niet. Dat had alles te maken met de corruptie en het strooptrage tempo bij de Mauritaanse douane en politie. "Toen we eenmaal in Mauritanië waren, begon het gedoe", zegt Gijs. "In het grensgebied liepen allerlei 'helpers' rond. Locals die zich aanbieden om voor jou visa en andere paperassen te regelen. Voor 20 euro zijn ze jouw man. Je rijdt achter hun auto aan en zij regelen het papierwerk." Gregor: "Onze visa waren 30 dagen geldig. Een speciaal visum voor onze Fiat maar 7 dagen."

Weinig tijd. Dus opschieten geblazen om op tijd via Senegal in Gambia te geraken. Het bleek een mission impossible. Eerst een tijdrovende controle van de auto door het leger. Vervolgens allerlei stempels halen bij de politie. Gijs: "En toen begon de corruptie. Het onderhandelen. Eerst wilden ze mijn schoenen hebben. Dat weigerde ik. Toen mijn jasje. Dat kregen ze ook niet. Uiteindelijk waren ze tevreden met een pak koffie. Goedkoop spul, maar ik zei dat het hele speciale Nederlandse koffie was. Dat maakte wel indruk."

Een kilometer of 10 verder: weer politie. Een dikke chef met een kalasjnikov tussen de knieën geklemd. Een paspoortcontrole. Gregor: "Toen we Nouakchott hadden bereikt, de hoofdstad van Mauritanië, was het autovisum nog maar twee dagen geldig. We besloten toen rechtsomkeert te maken, op safe te spelen. Als je zonder geldig autovisum strandt in Mauritanië, dan ben je bijna vogelvrij."

Mijnenveldje

Angstige momenten? Ja, die hebben ze wel beleefd. Die nacht dat ze konden overnachten in een Berberkamp bijvoorbeeld. Ze werden wakker en zagen een paar fraaie zandduinen. Ze begonnen er in een rechte lijn heen te lopen. Een Berber maakte een omtrekkende beweging en gebaarde naar de twee Achterhoekers: pas op, mijnenveldje.

Of dat ritje bergop in het Atlas-gebergte. Zelfs in de eerste versnelling trok het Fiatje het niet meer. Wat nu? Stranden op een berg, met een futloze Fiat, zonder verder te kunnen? Gregor stapte uit het 'rugzakje'. Dat scheelde 75 kilo. Betalen, ook zoiets. Pinautomaten genoeg. Maar die functioneerden niet. Creditcards werden niet geaccepteerd. Dus cash betalen. Daar hadden ze gelukkig genoeg van bij zich.

De voldoening overheerst echter en het onthaal in het 'Fiat-dorp' Garlenda was overweldigend. Met een erehaag van Fiatjes en de schijnwerpers vol op Gijs en Gregor. Inmiddels zijn ze een paar dagen terug in de Achterhoek. Ze hadden de trip vol ontberingen niet willen missen.