Doemscenario dreigt voor groen onderwijs

Nederlandse agrarische opleidingscentra (AOC’s) dreigen in grote problemen te komen als de overheid niet snel jaarlijks tientallen miljoenen euro’s extra beschikbaar stelt om het groen onderwijs te bekostigen. Vandaag staan alle dertien AOC’s voor de bestuursrechter in Zwolle oog in oog met de Nederlandse staat.

Fors minder vakken, grotere klassen, minder docenten; het groen onderwijs in Nederland wacht een doemscenario als de overheid niet snel over de brug komt. Dat stelt de AOC Raad, dat de belangen behartigt van het groen onderwijs. ,,In tegenstelling tot het reguliere MBO worden AOC’s niet door het ministerie van onderwijs bekostigd, maar door dat van economische zaken”, vertelt bestuurslid Hans Jansen van de AOC Raad. ,,Sinds twee jaar krijgen wij zo’n 25 miljoen euro minder dan het MBO. Dat betekent in de praktijk dat voor een AOC-leerling jaarlijks ongeveer 800 tot 1000 euro minder beschikbaar is dan voor een MBO-leerling. Dat is onterecht en brengt bovendien het agrarische onderwijs in problemen.”

Kwaliteit achteruit

Volgens Jansen werken meerdere AOC’s inmiddels noodgedwongen met een negatieve begroting. De groene scholen hoopten lange tijd dat de rijksbijdrage aan het agrarisch onderwijs in het kabinetsakkoord zou worden gerepareerd, maar nu de formatie lang duurt dreigt het groene beroepsonderwijs het ook in 2018 met 25 miljoen euro minder te moeten rooien. ,,Onverantwoord”, vindt Jansen. ,,In dat geval moeten AOC’s forse bezuinigingen doorvoeren. Op docenten en op het onderwijsaanbod. De kwaliteit holt daarmee achteruit. En dat is iets wat we niet willen. Daarom stappen we nu naar de bestuursrechter.”

Grote klassen

Ook AOC’s uit deze regio – Landstede, GroeneWelle, AOC Oost en Helicon – hebben zich aangesloten bij de rechtszaak tegen de staat. ,,Door de huidige bekostiging kunnen we minder beroepsgerichte praktijklessen opnemen in het lesprogramma”, zegt Ab Groen, bestuurvoorzitter van Helicon, dat onder meer in Apeldoorn actief is. ,,Ook zijn de klassen groter, wat ten koste gaat van de aandacht voor de leerling.” Groen ziet het gebeuren dat leerlingen verder moeten reizen voor hun opleiding, omdat bepaalde vakken niet meer in de regio gegeven worden.