Duizenden zieke essen in Achterhoek worden gekapt

Essen zijn overal in de hele Achterhoek te vinden, ze staan bijvoorbeeld volop langs wegen en in houtsingels. ,,We waren eerst voorzichtig met een schatting’’, zegt de boswachter van Staatsbosbeheer. ,, We dachten dat 80 procent van de essen gekapt moest worden. We denken nu dat 95 tot 98 procent van de bomen eraan gaat. Dat is echt heel veel.’’





Het zagen van de essen begint volgende week. De bomen moeten weg omdat ze door de aantasting met de essenziekte takken kunnen verliezen, of zelfs omvallen en daardoor gevaarlijk worden. In de hele Achterhoek staan duizenden essen. ,,Rond Aalten zie je ze bijvoorbeeld veel als laanboom staan. In natte stukken zijn ze vaak grootschalig aangeplant. Ze komen ook in houtsingels voor, ook gemengd met andere soorten.’’ De meeste bomen zijn door de essenziekte aangetast. ,,We willen de gezonde bomen laten staan, we hopen dat die misschien resistent tegen de ziekte zijn.’’

Zes weken

Het kappen en weghalen van de zieke essen gaat een week of zes duren. Het werk concentreert zich voor Staatsbosbeheer in de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland en Lochem. In Doetinchem staan ook essen rond Slangenburg. De boswachter: ,,Ik heb ook in Aalten al stippen op de bomen zien staan.’’