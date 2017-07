Gewonde crosser is bekende Belgische stuntrijder William van den Putte

Van den Putte is een bekende verschijning in de motorstuntwereld en komt al jaren op de Zwarte Cross. Zo sprong hij in 2012 nog meerdere malen over het hoofdpodium op de Zwarte Cross en bereikte daarmee een hoogte van 25 meter. Het was de eerste keer ooit dat iemand dat lukte. Verder was hij de eerste Belg ooit die een achterwaartse salto deed op de crossmotor en recent nog schreef hij geschiedenis met de eerste DAB frontflip ter wereld over een afstand van 22 meter.



Van den Putte, in de stuntwereld beter bekend als 'Willis', heeft ook een verleden met ongelukken. Zo lag hij in 2013 een maand in coma, crashte hij een jaar eerder zonder grote verwondingen bij de sprong over het hoofdpodium op de Zwarte Cross en landde hij op datzelfde festival in 2014 opnieuw verkeerd. Daarbij raakte hij buiten bewustzijn.