Herman Priester nieuwe zanger The Ides of May

Herman Priester bezwoer zijn goede (muzikale) vriend Jeroen Mense eind vorig jaar dat hij nooit meer in een bandje zou zingen. Het kan verkeren. Priester stond dinsdagavond voor het eerst met de drummer en de rest van voorheen The Ides of May in het oefenhok in de buurtschap Kulsdom. Als opvolger van wijlen Appie Daalmeijer, die medio mei na een kort ziekbed overleed. Kriebels? ,,Ja'', zegt Priester. ,,Maar dan vooral omdat ik me afvroeg of de chemie er nog zou zijn van de tijd van Roadrunners...''

Lochemer Priester, in het dagelijks leven machinist bij de NS en fervent motorrijder, glimlacht bij de mijmeringen. Die mooie herinneringen aan de periode 1978-1981. Toen schuimde hij met Mense en gitarist Maarten Emmen de landelijke podia af als de vuige punkband Roadrunner$. ,,Mooie tijd. Actie. We speelden op alle grote podia. Ook in de muziektempels in Amsterdam. De Melkweg, Paradiso...''

Priester, Mense en Emmen zijn dik 35 jaar na dato herenigd. De cirkel is rond. En dat terwijl Priester er in december nog heilig in geloofde dat hij nóóit meer in een band zou zingen. ,,Mijn vorige band Vunzing was net uit elkaar. Dat was een poepstrakke band, die Nederlandstalige spierballenrock speelde. Uit de split van Vunzing ontstonden twee bands, die me beiden wilden hebben als zanger. Maar bij geen van de twee had ik het goede gevoel dat ik bij Vunzing wel had.''

Oproep