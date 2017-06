Vol verwachting kloppen de Achterhoekse wielerharten

DOETINCHEM/'S-HEERENBERG - Tom Dumoulin won de Giro, Ulftenaar Koen Bouwman legde dinsdag beslag op een etappe in een grote profkoers en het Nederlands kampioenschap in de gemeente Montferland staat voor de deur. Geen wonder dat de Achterhoek de fiets omarmt.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een 'Tom en Koen-effect', maar reken maar dat de leden van ren- en toervereniging De Zwaluwen in Doetinchem op 25 juni ergens langs het NK-parcours staan om hun clubgenoot Bouwman aan te moedigen. ,,Het is een rondje dat hem ligt en waar hij heel veel zin in heeft", weet Gerjo Berentschot, voorzitter van De Zwaluwen en zelf ook niet onbekend in het Montferland. ,,Nu hij succes heeft, verwacht ik dat er op het NK nog meer mensen komen kijken voor hem. Koen is nu ook bekend bij het grote publiek."

Trots

De 23-jarige Bouwman won dinsdag namelijk een etappe in het Critérium du Dauphiné, een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. Leden van De Zwaluwen zagen hem op televisie de sterkste zijn van een kopgroep. ,,Ik wist dat Koen ontzettend rap is, maar ik was wel zenuwachtig", blikt Berentschot terug. ,,Dit was denk ik z'n eerste sprint op het hoogste niveau en dan wint hij meteen. We zijn ontzettend trots op hem."

Ronde van de Achterhoek

,,Ik denk dat er geen Ulftenaar is die niet weet dat Bouwman een etappe heeft gewonnen", zegt Gerard van Balveren, voorzitter van de Stichting Wielerpromotion Gendringen. De stichting organiseert al jaren wielerwedstrijden in de regio. In augustus laat ze de Ronde van de Achterhoek zijn rentree maken.

,,De afgelopen jaren is het aantal koersen flink gedaald, maar we kruipen uit het dal", schetst Van Balveren, die in veel dorpen weer zogenaamde 'dikke banden races' georganiseerd ziet worden. ,,Voor kinderen zijn deze wedstrijden een stimulans om aan te sluiten bij een club. Naast het toerfietsen is ook het wedstrijdfietsen weer populair."

Heroïsch