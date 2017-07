Wil jij met je schoonmoeder onder één dak wonen?

Bij de familie Steuber-Harbers uit Groenlo is koffietijd een dingetje. Rond 10.00 uur verzamelen de familieleden zich in een van de woonkamers of in de tuin. Geen zin of geen tijd? Dan kom je niet. Die vrijblijvendheid is belangrijk op het erf van de grote boerderij in de Achterhoek, waar drie generaties samenwonen.



Nagedacht

In de drie-onder-een-kapwoning bewonen Rianne (36) en Rob Steuber (39) met hun zoons Job (5) en Loek (2) een huis van ruim 144 vierkante meter. In het kleinere huis aan de achterkant wonen de ouders van Rianne, Frans en Rikie Harbers (beiden 67). In het voorhuis wonen de zus van Rikie en haar man.



,,Toen dit huis te groot werd voor hen alleen, vroegen mijn ouders of we hier wilden komen wonen’’, vertelt Rianne. ,,We hebben er lang over nagedacht. Als je zo'n huis koopt, doe je dat met de intentie er de komende dertig jaar niet meer weg te gaan.’’ In 2006 kochten Rob en Rianne het huis van hun (schoon)ouders. Na twee jaar verbouwen trokken ze er in 2008 in.