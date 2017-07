Zij staan sinds donderdag op de Zwarte Cross camping

Sophie Klaesgenberg (21), Lauren Nijman (20), Ghislaine Koers (21) en Loes Platenkamp (20) uit Almelo



Het meidenkwartet was er vorig jaar voor het eerst: één dag. ,,Dat beviel ons zo goed, dat we besloten voor campingkaarten te gaan’’, zegt Klaesgenberg. Er zijn twee tenten opgezet om in te slapen. ,,En nog ééntje extra voor de koffers’’, zegt Nijman. De dames zijn op de hoogte van het feit dat er wat spetters kunnen vallen. ,,Maar we kunnen schuilen of douchen bij vrienden in Lichtenvoorde’’, vertellen ze. Al zijn ze niet van suiker. ,,We hebben regenlaarzen en regenjassen ingekocht’’, zeggen ze nuchter. De sfeer op de camping geeft de doorslag, volgens het viertal dat sowieso Racoon, Chef‘Special en Guus Meeuwis wil zien optreden. En de cross zelf? ,,Nee, dat vinden we niet zo’’, vertellen ze giechelend.