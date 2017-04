Race om schaamteloze shows barst los

Vaste prik in het enorme Palais des Festivals, waar ook altijd de Gouden Palmen van het filmfestival van Cannes worden uitgereikt, is de presentatie Fresh TV van het Franse tv-onderzoeksbureau The Wit. Daar krijgt iedereen antwoord op de vraag wat momenteel de meest gewilde programmaformules ter wereld zijn. Zo’n 25 formats passeren de revue en iedereen in de zaal maakt aantekeningen om de komende dagen bij de betreffende producenten te kunnen aankloppen voor een mogelijke deal.



Uiteraard is ook Nederland van de partij, sinds jaar en dag een van die landen waar iedereen in de tv-wereld rekening mee houdt. John de Mols Talpa is op de beurs en tijdens Fresh TV aanwezig met onder meer de trouwshow Do You Want To Marry Us (bij ons Janzen en Van Dijk op RTL 4) en Goedele on Top (met Goedele Liekens op RTL 5). Die laatste categorie - hoe doen we het tussen de lakens? - doet het ook erg goed dit jaar. En het wordt allemaal steeds schaamtelozer. In het Spaanse Sex Tape vertonen koppels hun expliciete, zelfgemaakte seksvideo aan andere paren wier leven wel een erotische injectie kan gebruiken.