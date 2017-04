BAS overstijgt Batavia’90 na zege

De wedstrijd begon spectaculair. Batavia zette vol druk, creëerde kansen, maar de bal wilde er niet in. Na een kwartier was het aan de andere kant wel raak. Stefan Tolhoek gaf de bal voor, waarna Patrick Woud binnenkopte: 0-1. BAS kwam wat beter in de wedstrijd, maar kreeg in de 29e minuut de gelijkmaker om de oren na een goal van Aimane Ahariz. De eerste helft leek in een gelijkspel te eindigen, tot Tolhoek diep in de blessuretijd een vrije trap binnen krulde: 1-2.