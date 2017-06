Blauw 'Bolink' Wit'66 ligt stevig op ramkoers

Het wordt ze met klem op het hart gedrukt door hun trainer. ,,Pas op wat jullie zeggen. We zijn er nog niet, hè!", roept Bram Freie wanneer hij zijn middenvelders Patrick (25) en Dennis Bolink (20) ziet weglopen voor een gesprek met de verslaggever. Zijn waarschuwing wordt herhaald door een clubman, die het tafereel met priemende ogen gadeslaat.

Regeert de angst op sportpark 't Vletgoor, aan de vooravond van een historische promotie? Of is het oer-Sallandse nuchterheid: niet juichen en schreeuwen voor de buit binnen is? ,,We hebben ons lesje wel geleerd", verklaart Patrick.

Comfortabel

Gelijk heeft hij. De Holtense zaterdagderdeklasser verdedigt morgen in de finale van de nacompetitie weliswaar een comfortabele 2-0 voorsprong tegen DSV'61 uit Doornspijk, maar zag een riante uitgangspositie tegen Hellendoorn ook al bijna in rook opgaan. Na een klinkende thuiszege (3-0) in de eerste ronde van de nacompetitie, ging het in de return namelijk bijna mis voor Blauw Wit. ,,We verloren met 3-1 en Hellendoorn schoot ook nog tegen paal en lat in de slotfase. Het liep maar net goed af", blikt Dennis terug.

Toch durft de benjamin best te stellen dat Blauw Wit deze kans op succes niet meer mag laten glippen. ,,DSV is minder sterk dan Hellendoorn. Als we onze koppies erbij houden, moet het goed komen."

Clubtopscorer

De drie broers hebben een grote inbreng gehad in het verrassende succes van Blauw Wit. Vóór de winterstop dreigde degradatie, maar in de laatste periode sloeg de ploeg keihard toe. Edwin (23), aanvallende middenvelder, kroonde zich tot clubtopscorer met zeventien treffers en ook Dennis was de laatste weken goed op schot. Patrick vertolkt op zijn beurt een meer controlerende rol.

Dit seizoen spelen ze voor het eerst gebroederlijk samen op het middenveld. Maar ze lijken dat de normaalste zaak van de wereld te vinden. ,,Of het bijzonder is? Ach, zo ervaar ik het niet echt", klinkt het droogjes uit de mond van Edwin. Patrick, ietwat gevatter: ,,Het is dat onze ouders geen vierde hebben gemaakt, anders hadden we 4-4-2 gespeeld."

Patrick en Dennis slapen beide nog in een gespreid bedje, in het ouderlijk huis. ,,Pa staat altijd langs de lijn, maar ma laat nog weleens verstek gaan als het koud is", zegt Dennis. ,,Maar je kunt wel raden waar we het vaak over hebben aan de keukentafel."

Waarheid

Na een verloren wedstrijd kan het er fel aan toe gaan in Huize Bolink, bevestigt Patrick. ,,Ook in het veld is het makkelijker je broer de waarheid te zeggen dan een andere teamgenoot."

Al die onderonsjes gaan meestal aan Edwin voorbij. Hij bivakkeert doordeweeks in Wageningen, waar hij de master Management, Economics and Consumer Studies volgt. Daardoor kan de studiebol niet aanwezig zijn bij het gesprek. Maar Patrick (koerier van beroep en ook wel Pieter Post genoemd) en Dennis (student metaaltechniek) zijn niet te beroerd Edwin te betitelen als de slimste van de drie.

En wie is de beste voetballer? Dennis speelde twee jaar terug nog in de A1 van Go Ahead Eagles. Hij dan toch zeker? ,,Absoluut", grinnikt Dennis. ,,Maar Edwin heeft dit seizoen zeventien keer gescoord, dat was mij nooit gelukt."

Polonaise

Wie van de drie loopt straks voorop in de polonaise? ,,Ze zullen vast zeggen dat ik dat ben", laat Edwin per telefoon weten vanuit zijn studentenkamer. En ja, hoor: zijn broers schuiven hem inderdaad die 'eer' toe. ,,Al kun jij er ook wat van Patrick", zegt Dennis. Patrick lacht besmuikt.

Het gerstenat zal morgenmiddag hoe dan ook rijkelijk vloeien, als Blauw Wit erin slaagt voor het eerst in de historie van de club de tweede klasse te bereiken. ,,Maar daar zijn wij nog helemaal niet mee bezig", beweert Dennis. ,,Ik heb geen idee wat het los gaat maken, maar er zullen vast veel mensen langs de lijn staan. Wij moeten ons focussen op die wedstrijd en het klusjes eerst nog maar zien te klaren."

De woorden van Freie hebben dan toch geholpen.