Blauw Wit wint eerste finaleduel

De afscheid nemende trainer Bram Freie, die een ware afscheidsfinale krijgt volgende week, was met name trots. “Zij hebben eigenlijk niet op doel geschoten. We waren ongelooflijk scherp en hebben de wedstrijd volledig gedomineerd. Er had zelfs meer ingezeten,” analyseerde hij. Freie won in de competitie verrassend acht van de laatste negen wedstrijden met zijn ploeg. Dat zorgde voor een periodetitel, waardoor de ploeg de nacompetitie in mocht. In de halve finale rekende de ploeg over twee wedstrijden af met Hellendoorn (4-3).