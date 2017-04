Degradatiekandidaat ZVV'56 gaat cruciaal paasweekend in

Met wedstrijden tegen Orderbos (morgen) en concurrent Apeldoornse Boys (maandag) wacht ZVV'56 een cruciaal paasweekend in de strijd om lijfsbehoud in de vierde klasse G.

,,Als we beide duels winnen, zijn we van de voorlaatste plek af en doen we weer mee", stelt trainer Marco Dengerink. ,,We richten onze pijlen op Groen-Wit'62 en Apeldoornse Boys, ook twee regelrechte degradatiekandidaten. Maar verliezen we maandag van Apeldoornse Boys, dan wordt de nacompetitie halen wel heel erg lastig. Ik noem het dus D-day weekend.''

Zorg

Dengerink (46) ziet het duel van morgen met enige zorg tegemoet. ,,Dan mis ik een paar basisspelers door werk en privé. Dat maakt het lastig. Maandag zijn we compleet. Qua conditie moeten we zo'n dubbel programma aankunnen.''

De Apeldoorner nam na de winterstop het roer over van het ontslagen clubicoon Stienus Haan. ,,Hij is hier twaalf jaar trainer geweest. Ik was zijn assistent en vond zijn vertrek niet nodig. De spelers en het bestuur wel. We verkeerden natuurlijk in zwaar weer. We stonden voorlaatste en staan dat nog steeds. Het is gewoon een gebrek aan kwaliteit.''

Teruggehaald

Dengerink heeft zijn selectie groter gemaakt. ,,Ik probeer er alles aan te doen ZVV in de vierde klasse te houden en heb daarom Ferry Hagen teruggevraagd. Hij was aanvoerder, had al bedankt voor het eerste en speelde in het tweede. Cerry van Amersfoort keepte in het tweede en derde, maar staat nu weer bij ons onder de lat. Hij loopt tegen de veertig, maar is zo goed, dat ik niet om hem heen kan.''

Probleem volgens Dengerink is vooral het missen van kansen. ,,Meestal zijn we gelijkwaardig. We krijgen elke week wel zes of zeven opgelegde kansen, maar schieten de bal niet tegen het netje. Op de training gaan ze er wel in. Ik ga nu toch maar eens iemand anders voorin proberen en schuiven binnen het elftal. Er moet iets veranderen Maar wat, daar ben ik nog niet uit."