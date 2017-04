Finke stapt over naar Voorwaarts

Olde Veste haalt trefzekere Ter Voorde

5 april STEENWIJK - Pim ter Voorde mag volgend seizoen laten zien of hij op een niveautje hoger net zo trefzeker is. De 23-jarige aanvaller verruilt tweedeklasser Meppel voor Olde Veste, dat in de eerste klasse uitkomt.