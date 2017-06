Flexit voor Flevo Boys in roodwit tranendal

Flevo Boys valt uit de hoofdklasse. In de nacompetitie was eerste klasser Zuidvogels opnieuw te sterk. In Emmeloord werd het 0-1 voor de ploeg uit Huizen, nadat Zuidvogels ook de eerste wedstrijd al met 2-0 had gewonnen.