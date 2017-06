Forza Wijhe, nog één keer alles uit de kast

Het onwaarschijnlijke scenario dat dit seizoen gestalte kreeg - derdeklasser Wijhe transformeerde van degradatiekandidaat tot mogelijke promovendus - moet vrijdagavond tot een climax komen. Op het sportpark aan de Zandhuisweg staat de jonge ploeg van trainer Hans van der Hoop voor de taak de 3-1 achterstand tegen Victoria'28 weg te poetsen.

,,Dat hebben we vaker gedaan dit seizoen: terugkomen van een achterstand", weet linkshalf Dylan Kramer (21), die al garen spon bij die wetenschap. Een brede grijns verschijnt op zijn gelaat. ,,Haha! Drie maanden geleden, ik zat in de kroeg, kwam oud-teamleider Harry Dijkslag op me af. 'Jullie gaan degraderen', plaagde hij."

Weddenschap

Kramer had zijn woordje direct klaar. ,,Ik dacht het niet", zo kaatste hij. De middenvelder en de voormalig teamleider van het vlaggenschip besloten er een weddenschap van te maken. ,,Wie ongelijk krijgt, moet de ander twee kratjes bier geven, zo spraken we af. Afgelopen zaterdag stond hij voor mijn deur om ze te brengen. Ja, wel een beetje laat eigenlijk. We waren toen al wekenlang veilig."

Sterker, op dat moment scheidde alleen het tweeluik met de Enschedese derdeklasser Victoria'28 zijn ploeg nog van een terugkeer naar de tweede klasse. Er klinkt even wat wrevel door. ,,De eerste helft van het seizoen was naar. We speelden goed, maar in de uitslagen kwam dat maar niet tot uiting."

Krachthonk

Toen de lente de winter had verdreven - in het krachthonk werd in de tussentijd de conditie op peil gehouden - ging de zon volop schijnen in het dorp aan de IJssel. Geen wedstrijd ging meer verloren. Op de slotdag van de reguliere competitie werd daarvoor gretig de welverdiende prijs - de derdeperiodetitel - in de wacht gesleept.

Dat was mede te danken aan het trio middenvelders dat pas halverwege het seizoen aan elkaar werd gekoppeld. ,,Het ging niet heel goed met de A1 toen Hans me vroeg of ik de overstap naar het eerste wilde maken", legt de 19-jarige Thom Wellenberg, een van die drie musketiers, uit.

Wederopstanding

De centrale middenvelder, die vooral oog heeft voor het slot op de deur, sloot aan en was onderdeel van de wederopstanding, die vanavond tot de ultieme genoegdoening moet leiden. ,,Wat een raar seizoen. Van strijden tegen degradatie naar spelen om promotie. Hoe we dat geflikt hebben? Ja, euh... We hebben één keer bij elkaar gezeten om te praten over de vraag hoe het verder moest. Waren de trainingen wel goed, moest er niet wat veranderen. Uiteindelijk is er niet veel veranderd. Of eigenlijk wel. We zijn gaan scoren!"

Het vertrouwen in de pupillen van bovenmeester Van der Hoop knakte nimmer, afgezien dan van die schimpscheut die gewezen teamleider Dijkslag uitdeelde. ,,We gaan voor die promotie", smult Tim Liefers (19) van het onverwachte toetje.

Gedenkwaardig

De middenvelder op rechts, die vooral vooruit denkt, is bezig aan een gedenkwaardig eerste seizoen in de hoofdmacht. ,,Het was wennen in het begin van het seizoen. Het team was op vier posities gewijzigd en er stond een nieuwe trainer voor de groep. Ik had vorig seizoen als speler van de A1 regelmatig met de selectie meegetraind en weet dat de handelingssnelheid bij het eerste een stuk hoger ligt. Bovendien wordt het spelletje bij de senioren meer fysiek. De trainer bleef in ons geloven. 'Toon lef, durf fouten te maken', zo hield hij ons voor."

De rest is geschiedenis. Nog één keer knallen. ,,We gaan volop druk zetten. In de heenwedstrijd zag je al dat er dan wat te halen valt."