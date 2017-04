Geen winnaar bij Vechtdalderby tussen OZC en ASC’62 (2-2)

Volledig scherm Spelers van beide teams betreden het veld. © Tom Wildvank

In de matige eerste helft was van goed voetbal geen moment sprake. De twee ploegen grossierden in lange ballen en wisten lange tijd geen enkele uitgespeelde kans te creëren. Toch kwamen de bezoekers in de veertigste minuut op voorsprong toen Matthijs van Gelder in het vijandelijke vijfmetergebied raak kopte: 0-1. Nog voor rust verdubbelde de ploeg van coach Marcel Waaijer de score. Opnieuw was Van Gelder de doelpuntenmaker met een van richting veranderd schot.

In de tweede helft kwam OZC knap terug. Deze was amper aan de gang of de aansluitingstreffer was al een feit. Back Nick Runhart zag zijn getoucheerde schot tot zijn eigen verbazing achter ASC’62-doelman Rick Kijk in de Vegt belanden: 1-2. De thuisploeg kwam gesteund door het doelpunt meer aan voetballen toe en speelde een aantal goede kansen bij elkaar. Dat resulteerde tien minuten voor tijd in de verdiende gelijkmaker van invaller Niel Koggel.

Gedurende de slotfase golfde het spel op en neer met kansen aan beide kanten. Vooral OZC was nog een aantal keer dicht bij een treffer, maar de 3-2 bleef uit. Voor ASC was het de twaalfde remise in 21 duels. De Dalfsenaren zijn zo goed als uitgespeeld in 2H. OZC moet nog vrezen voor degradatie. De Ommenaren staan op plek tien, terwijl de nummer 11 (momenteel Be Quick’28) aan het einde van de rit veroordeeld is tot het spelen van duels op promotie/degradatie.