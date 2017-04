Genemuiden blijft in bekertoernooi

De commissie van beroep van de voetbalbond onderstreepte het oordeel, dat eerder door de tuchtcommissie was geveld. Pelikaan S is ondanks de zege tegen Genemuiden (2-1) uit het toernooi gehaald, omdat het trainer Kurt Elshot had opgesteld. Dat is tegen de regels. Elshot mag wel voetballen voor Pelikaan, maar niet in het eerste elftal.