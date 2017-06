Haarle zet reuzenstap richting lijfsbehoud

HAARLE – In de eerste wedstrijd van het tweeluik met Terwolde heeft Haarle de eerste horde genomen op weg naar een langer verblijf in de vierde klasse. Op het eigen sportpark de Pastoorsmoat rekende de ploeg van vertrekkend trainer Patrick Wijsman na een 0-0 stand halverwege uiteindelijk na rust af met vijfdeklasser Terwolde: 4-1.

Dat Haarle in het eerste bedrijf niet tot scoren wist te komen mag een klein wonder heten. De thuisploeg zette agressief druk en maakte Terwolde het voetballen onmogelijk. De vijfdeklasser wist zich eigenlijk de gehele wedstrijd niet onder de druk uit te voetballen. Haarle lukt dat wel en het creëerde daarbij in de eerste helft ook een drietal kansen. Na twaalf minuten spelen was het Haarle-aanvoerder Erik Westendorp die voor het eerste gevaar zorgde. Een kiezelhard schot belandde via de onderkant van de lat weer terug in het veld.

In het verloop van de eerste helft kregen vervolgens Eli Nahuis (afstandschot) en opnieuw Westendorp (schot voorlangs) de kans om de score te openen, maar beiden wist het net niet te vinden. Terwolde stelde daar eigenlijk niets tegenover en mocht zich gelukkig prijzen dat het met 0-0 de rust haalde.

Kort na rust was het vervolgens wel raak voor Haarle. Uit een voorzet vanaf links was het Haarle-aanvaller Arnon Zwijnenberg die bij de tweede paal Terwolde-doelman Dik Nieuwenhuis in de korte hoek wist te passeren: 1-0. In een paar minuten tijd wist Haarle de wedstrijd vervolgens meteen in het slot te gooien. Na 58 minuten spelen was het namelijk opnieuw Zwijnenberg, na breed leggen van Westendorp, die voor de 2-0 tekende. Twee minuten daarna zorgde Jari ten Have voor de 3-0 en de vroegtijdige beslissing.

Drie minuten na de treffer van Ten Have tekende Nahuis vervolgens voor de 4-0, waarmee hij aan alle spanning een einde maakte. Met nog een half uur op de klok kreeg Haarle vervolgens kansen om de score verder uit te bouwen en de return tot een formaliteit te maken. De grootste kans was daarbij voor Zwijnenberg maar hij wist zijn hattrick niet te complementeren.

In de laatste minuut van de wedstrijd wist Terwolde in ieder geval de eer te redden. De ingevallen Edwin Dommerholt schoot de bal vanaf de linkerkant van het veld snoeihard in de lange hoek en tekende daarmee voor de 4-1 eindstand. Volgens Terwolde-trainer Jeroen Veldwijk niet meer dan een eretreffer. ,,Dit is een gelopen koers’’, was de oefenmeester na afloop realistisch.

Dat beseft ook Zwijnenberg zich. ,,Als wij maandag weer zo spelen dan moeten we de wedstrijd over de streep trekken.’’