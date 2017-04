Het olala-gehalte is terug bij OVC’21

OVC’21 staat tweede in 4E, met een punt achterstand op tegenstander USV én met een wedstrijd meer gespeeld. Het is derhalve erop of eronder voor de ploeg van Kats, die het sterke einde van vorig seizoen een vervolg heeft gegeven. ,,Na een magere start wonnen we de derde periode en werden we uiteindelijk negende. Helaas bleef de nacompetitie beperkt tot een ronde, maar het verbaast me niet dat we het nu zo goed doen.”