HHC onderuit tegen hekkensluiter Jong FC Twente

De ploeg van trainer Gert Jan Karsten dwong over negentig minuten voetbal simpelweg te weinig af om aanspraak te kunnen maken op een resultaat. Met name in de eerste helft oogde het elftal besluiteloos en apathisch. De beste kansen waren voor de tukkers, gecoacht door Paul Bosvelt en Sander Boschker. Behoudens een krachteloos diagonaal schot van Rob van der Leij en kopballetje van Sargon Gouriye stelde HHC daar weinig tegenover.

In de tweede helft kwam na het inbrengen van Junior Albertus en Dérian Reinders iets meer bezieling in het spel van HHC. Laatstgenoemde stond met een knap steekballetje aan de basis van de 1-0 van Sargon Gouriye. Toch wist de thuisploeg de voorsprong niet over de streep te trekken. In de slotfase boog de Twentse beloftenploeg de achterstand om in een voorsprong door doelpunten van Ibrahim Soumaoro en Ben Aissa Ben Amar. Aan beide treffers ging Hardenbergs gestuntel vooraf.