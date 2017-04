Hofman verruilt Groen Wit’62 voor Robur

Smit roeit bij Lemelerveld met de riemen die hij heeft

9:40 Op zijn 30ste hing de in Heino woonachtige Richard Smit zijn kicksen aan de wilgen. ,,Ik had meer dan 250 duels in het eerste van Heino gespeeld en was al sinds mijn 20ste trainer bij de jeugd", vertelt de nu 37-jarige trainer van Lemelerveld.