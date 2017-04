In Twello klinkt Turkse lofzang

APELDOORN - Salim (48) en Cihan Özer (24) geven het eerlijk toe. Dat ze na een clubloos jaar bij Twello terecht zouden komen, hadden zij nooit kunnen bedenken. Vader was jarenlang hoofdtrainer bij Turkse Kracht in Deventer en TKA in Apeldoorn. Zoon voetbalde als senior nog nooit ergens anders dan bij die laatste vereniging.

,,Maar het klikte meteen bij Twello", zeggen de Apeldoorners eensgezind. Zelfs de Nederlandstalige zanger die geregeld optreedt in de voetbalkantine, hebben ze omarmd. ,,Hij zingt ook Turks", weet Salim Özer. ,,Na een belangrijke overwinning zong hij pas nog een liedje van Tarkan (een Turkse popartiest, LB). 'Deze is speciaal voor de trainer', klonk het toen. Prachtig."

Formaliteit

Dat de mensen van Twello met hem weglopen, is geen wonder. In zijn eerste seizoen als coach van de dorpsclub won hij tot nu toe alle zeventien competitiewedstrijden. Het kampioenschap in de vijfde klasse D lijkt een formaliteit ,,Vorig jaar had Twello al een goed elftal, maar via de nacompetitie lukte het net niet te promoveren. Het enige wat ik heb veranderd, is de speelwijze. Van de lange bal wilde ik naar verzorgd en aanvallend voetbal. Toen ik dat aan de jongens vertelde, zeiden zij: 'Daar willen wij ook vol voor gaan."

Stroeve start

Naast de opmerkelijke werklust van zijn spelers bleek het, volgens de trainer, de sleutel naar het huidige succes. Om wat extra voetbal in de ploeg te brengen, haalde hij zijn zoon Cihan bij de selectie. Na een stroeve start, vanwege een langdurige schouderblessure, staat hij inmiddels op zes doelpunten.

,,In het begin moest ik best even wennen", laat de aanvaller weten. ,,Zo was bijna iedereen bij TKA tweetalig. Hier gooi je niet zo snel een Turks woordje in een zin."

Samen met zijn vader rijdt hij nu dagelijks van Apeldoorn naar sportpark Zuiderlaan. De onderlinge band is hecht. Toch zorgt dat niet voor scheve gezichten op de club, weet Salim Özer zeker. Iedere speler moet van hem op tijd in de kleedkamer zijn. ,,En anders gaat er een streep door je naam op het wedstrijdbord. Er is dit seizoen ook pas één iemand twee keer te laat gekomen. Juist, dat is Cihan. Eén van de twee keren zat hij nog even op de wc. Maar een regel is bij mij een regel. Hij begon gewoon op de bank."

Structuur

De trainer, die zijn contract onlangs met een seizoen verlengde, hecht veel waarde aan structuur. Dat geeft ook een ander voorbeeld aan. Waar hij in zijn tijd bij TKA nog wel eens zelf lege ballen moest oppompen, krijgt hij bij Twello voor dat soort dingen hulp van een brede technische staf. ,,Op deze manier houd ik het hier wel tien jaar vol." Cihan begint te lachen. ,,Ik weet niet of ik nog zó lang kan blijven voetballen", zegt hij met een knipoog.