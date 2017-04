Invallers bezorgen Be Quick'28 levensbelangrijke zege

ZWOLLE - Be Quick '28 heeft weer wat lucht in de strijd tegen (rechtstreekse) degradatie na de 2-1 overwinning op ZAC. In een qua voetbal matige Zwolse derby draaide de thuisploeg een achterstand om in een voorsprong.

In de eerste helft werkte het plan van ZAC uitstekend. "Gewoon vol erop kletsen", zoals aanvoerder Okke Scholten het na de wedstrijd verwoordde. Be Quick had geen antwoord op het stevige spel van ZAC, dat al na zeven minuten op voorsprong kwam. Uit een corner kopte topscorer Joost Vulkers de bal vanaf de tweede paal terug waarna Joren Drost deze van dichtbij in het dak van het doel schoot.

Met een terechte 0-1 voorsprong ging ZAC met een goed gevoel de rust in, maar na de pauze had het geen antwoord op het meer aanvallende en meer mannelijke voetbal van (het jonge) Be Quick. De invallers maakten het verschil. De pas zestienjarige Gianlucca van der Vegt had zich al een paar keer goed laten zien toen hij na 66 minuten een schitterende gelijkmaker produceerde. In 'de zestien' nam hij de bal in de lucht aan, wipte hem snel over zijn tegenstander, en volleerde hem uit de draai keurig in de bovenhoek.

Een beauty die Be Quick het vertrouwen gaf om door te gaan voor de winnende treffer. Aan de andere kant was ZAC na bijna tachtig minuten zeldzaam gevaarlijk. Be Quick kwam met de schrik vrij toen een vrije trap van invaller Joey Groen via Wibo van Dijk op de binnenkant van de paal belandde en vervolgens weer in de handen van de doelman.

Amper een minuut later snelde Van der Vegt zijn tegenstander op de rechterflank voorbij en bediende hij Van der Vlist, die van dichtbij de bal in het doel liep: 2-1. Van een ZAC-slotoffensief was geen sprake. In de negentigste minuut was Sertac Yilmaz namens Be Quick dichtbij een derde, maar de spits prikte de bal net naast.

Be Quick heeft door de zege een marge van zes punten met een rechtstreekse degradatieplaats, waarop ZAC bivakkeert. ZAC staat vijf punten achter op Hellendoorn, maar kan dat gat volgende week terugbrengen tot twee als Hellendoorn op bezoek komt.