Jansen terug op vertrouwde stek

De trainer in ruste heeft z'n kloffie weer aan. Chris Jansen vervangt Marc Lobbert, die geopereerd is, bij Schalkhaar.

Aan de rand van de stad is het mooi wonen. Vraag het Chris Jansen (66). In de zuidoostelijke hoek van Deventer, nabij de Huenderkolk, kijkt hij in de tuin bij zijn vrijstaande huis uit op het coulissenlandschap. Verrekijker in de aanslag. Om een ree te spotten. Of een buizerd. Genieten van je pensioen kan op minder fraaie plekken.

Jansen geniet in stilte, maar is ook actief. Hij fietst en tennist en staat sinds kort weer op de voetbalvelden. Bij tweedeklasser Schalkhaar neemt hij de taken waar van Marc Lobbert, die een voetcorrectie heeft gehad. ,,Ik vervang hem zo lang als nodig. Het voelt ouderwets om weer op de bank te zitten. Alsof je niet bent weggeweest.''

Kampioen

Terwijl het toch alweer veertien jaar geleden is dat hij stopte. De oud-voetballer van Fortuna Sittard en De Graafschap (jaren zeventig) was bijna dertig jaar trainer. Bij clubs als Rohda Raalte, Genemuiden en Epe. Met Genemuiden werd hij in 1989 kampioen van de eerste klasse, destijds het hoogste amateurniveau.

Jansen had ook Schalkhaar twee keer onder zijn hoede. Begin jaren tachtig bracht hij de club van de derde naar de tweede klasse. ,,Met een vriendploeg, jongens die knokten voor elkaar.'' Hij herinnert zich de broers Hullegie - Gerard, Wim en Jan - Tommie Achtereekte en Albert Vroklage. ,,Jongens die er veel voor over hadden en bij de eerste training al superfit waren.''

In 2002 volgde onder leiding van Jansen de historische promotie naar de eerste klasse, om een seizoen later kansloos te degraderen. ,,Mijn enige degradatie, in mijn laatste seizoen als trainer.''

Misschien kan hij dat nasmaakje dit voorjaar wegspoelen. Schalkhaar strijdt mee om de titel in de tweede klasse J, hoewel de ploeg zichzelf zondag een slechte dienst bewees door in Denekamp met 4-2 te verliezen van SDC. Met nog zeven wedstrijden te gaan, is de achterstand op koploper Luctor et Emergo vijf punten. ,,Dus het kan'', stelt Jansen met een olijk gezicht. ,,Maar let wel: een trainer maakt geen kampioenen. Als je die illusie hebt, kun je beter stoppen.''

Van een Jansen-effect wil hij niets weten. ,,Ik doe het op mijn manier. Dinsdag zaten de jongens met de koppies naar beneden na de nederlaag van zondag. Ik zei: kop op, volgende week nieuwe kansen. Mijn oefeningen zijn altijd wedstrijdgericht.''

Driehoekjes

Van een positiespel om het positiespel moet hij niets weten. ,,In Nederland zijn we wereldkampioen driehoekjes. Maar ze hebben eind negentiende eeuw niet voor niets die drie latten gemaakt. Daar moet de bal tussen.''

Om te beginnen zondag, in Hengelo (O) tegen Achilles '12. Jansen kan geen beroep doen op de geblesseerde Koen Klosters en Sven Kelder. Verdediger Michiel Hullegie staat al langer langs de kant met een kniekwetsuur. Jansen zal nooit klagen over basiskrachten die ontbreken. Hij houdt er een eenvoudige, welhaast Cruijffiaanse theorie op na: ,,Het blijft elf tegen elf en je doet het met de spelers die je hebt.''

Bij deze interimklus laat hij het. Fred Grim aflossen bij Oranje? Jansen kent zijn plek: ,,Ik heb er de vereiste diploma's niet voor en op dat niveau denken ze: wie is Chris Jansen?''