Justiana kan jagen op de tweede beker

Het kippenvel staat weer op de armen als Gillian Justiana vertelt over de winst van de Carribean Cup met Curaçao. De Zwollenaar ziet de gewonnen finale, de terugkeer op het eiland en de huldiging in Willemstad weer helemaal voor zich. ,,We hebben historie geschreven, zo bijzonder."

Een groot voetballand is het eiland in de Caribische zee nooit geweest. Verder dan de vierde plaats bij de Carribean Cup (1989) was Curaçao niet gekomen. Maar waar grote landen als Canada, Costa Rica en Mexico niet eens het finaleweekeinde bereikten, stond Curaçao er nu wel tussen. ,,Dat zegt wel iets", vindt Justiana.

De bij PEC Zwolle opgeleide linksback (26) is al jaren een vaste waarde in de nationale ploeg. Hij heeft de opmars van de laatste jaren van dichtbij meegemaakt. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Patrick Kluivert, die als bondscoach veel spelers wist te enthousiasmeren voor het nationale team van Curaçao. Onder de huidige bondscoach Remko Bicentini is die opwaartse lijn doorgezet.

Thuisland

Aan het toernooi om de Carribean Cup gaat een lang kwalificatietraject vooraf, waarna de vier beste teams zich mogen melden voor de eindronde. Curaçao, met onder meer voormalig PEC-verdediger Darryl Lachman in de gelederen, won in de halve finale van thuisland Martinique. In de finale werd Jamaica met 2-1 verslagen.

In beide wedstrijden speelt Justiana van begin tot eind mee als linkervleugelverdediger. ,,Vooral die halve finale was mooi. We presteerden iets wat nog nooit gelukt was en ook nog tegen het thuisland. De tribunes zaten propvol, heel mooi om mee te maken."

Volksfeest

De winst in de finale ontketende een volksfeest op het eiland, waar de wedstrijd op metersgrote schermen op de stranden werd bekeken. ,,Mijn vriendin is hier ook en die zei dat het echt heel bijzonder was", stelt Justiana. ,,De terugkeer op het vliegveld en de huldiging waren echt geweldig. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar dit was heel gaaf. De brandweer die ons opwachtte en het toestel natspoot, al die mensen... Fantastisch om mee te maken."

Ondertussen is Justiana ook nog op zoek naar een nieuwe werkgever. Het hoofdstuk Helmond Sport is na zes jaar afgesloten met verlies in de halve finale van de play-offs tegen Roda JC.

Telefoontjes

Maar de ervaren linksback heeft over belangstelling van andere clubs niet te klagen. Na de oefeninterland tegen Canada, op 13 juni, heeft de zaakwaarnemer van Justiana veel telefoontjes ontvangen. ,,Dat had ik niet verwacht. Ik ging ervan uit beide toernooien te spelen en dan rustig na te denken over de toekomst. Nu is het zaak om de juiste keuze te maken", oordeelt Justiana over de interesse van clubs uit binnen- en buitenland.

De komende dagen wacht eerst het toernooi om de Gold Cup, waarin Curaçao in een poule zit met Mexico, Jamaica en El Salvador. Het voelt voor de spelers als een toetje. ,,De Carribean Cup was het hoofddoel, zo dichtbij een prijs kom je niet zo snel. Maar we nemen de Gold Cup echt wel serieus, al weten we dat we in een zware poule zitten. Dat maakt de uitdaging alleen maar groter."

Volledig scherm Gillian Justiana (links) met respect voor het volkslied en met de Carribean Cup. © David Heykoop