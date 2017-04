Knappe zege Flevo Boys bij ACV

Het duel in Assen begon later door een fikse onweersbui. De Emmeloorders kwamen al vroeg op voorsprong. Frank Post opende na twee minuten spelen de score, 0-1. Saber Hendriks maakte twee minuten later de 1-1.



Via een benutte strafschop van William de Boer in de 73ste minuut ging Flevo Boys met de drie punten aan de haal. Bij de Emmeloorders debuteerde keeper Thijs Drenth, doelman van Flevo Boys JO17-1, in de hoofdmacht.