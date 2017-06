Menno Heerkes promoveert met SV Meppen

Heerkes (23) speelde dit seizoen 24 wedstrijden voor SV Meppen, dat kampioen werd in de Regionalliga Nord. In de beslissingswedstrijden zat de defensieve middenvelder aan de kant.

Voor een uitverkocht stadion met ruim 13.000 toeschouwers was de tweede promotiewedstrijd tussen Meppen en Waldhof Mannheim - de nummer twee van de Regionalliga Südwest - net zo spannend als het eerste duel. Doelpunten vielen in beide finales niet, in de strafschoppenserie won Meppen met 4-3.

Heerkes heeft een doorlopend contract bij SV Meppen. De cultclub uit het Emsland, net over de grens bij Emmen, komt uit een faillissement. Meppen, dat in de jaren tachtig in de tweede Bundesliga speelde, maakte in 2011 een doorstart in de Oberliga.