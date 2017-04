Niels van de Steeg is cruciaal op kleurige kicksen

In eerste instantie raakt Niels van de Steeg de bal volledig verkeerd in het vijandelijke vijfmetergebied. Met een omhaal krijgt hij het leder enkele seconden later alsnog tegen de touwen. ,,Dat was 'm", zegt de 19-jarige centrumspits van Elspeet ruim zeven maanden later in de kantine van zijn club.

Aan het doelpunt, eind augustus in de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Orderbos, denkt hij geregeld terug. Niet alleen omdat het zijn 'mooiste' is in het shirt van Elspeet. Zijn treffer vormde het begin van een voor hem bijzonder seizoen. Met zijn ploeg kan Van de Steeg morgen drie punten afstand nemen van - en op bezoek bij - medekoploper Hulshorst.

A-junioren

Zelf heeft hij inmiddels negentien competitiegoals achter zijn naam staan in de vierde klasse B. Terwijl het helemaal niet de bedoeling was dat hij bij het eerste elftal van Elspeet zou aansluiten. Afgelopen zomer begon hij 'gewoon' bij de A-junioren. Tot trainer Jan de Ruiter bijna de hele voorhoede geblesseerd zag afhaken in de voorbereiding.

Van de Steeg werd als vervanger opgeroepen voor de bekerduels tegen TKA en Orderbos uit Apeldoorn. ,,En dat ging goed." Hij verdween niet meer uit de basisopstelling. Hij betaalde het vertrouwen terug met onder meer hattricks tegen Harfsen en Harskamp.

,,Vooral voor de winterstop hebben we steeds grote uitslagen neergezet. Dan pik je als spits al snel je doelpuntjes mee. Wanneer je dan een paar keer scoort, geeft dat ook een goed gevoel. Daarna maak je er vanzelf weer meer."

Opvallende verschijning

Hij zegt het ietwat droogjes. Zijn nuchtere blik strookt niet bepaald met zijn verschijning op het veld. Daar valt hij met zijn cyaankleurige voetbalschoenen op tussen de zwarte kicksen van zijn teamgenoten. ,,Misschien heeft het ermee te maken dat de rest wat ouder is", verklaart hij het kleurverschil met een knipoog. ,,Veel reacties op mijn schoenen heb ik niet gehad. Misschien komen die pas wanneer ik niet meer scoor. Maar ook dan koop ik geen zwarte, hoor."

Wat anderen van zijn schoenen vinden, maakt hem namelijk niets uit. Dat hij nu twee duels even niet heeft gescoord? Ook daar ligt hij niet wakker van. Eerste worden op de topscorerslijst, voor zijn concurrenten Elmeris Avdic van Barneveld en Hulshorst-aanvaller Ronald Jansen, zou 'mooi' zijn. Toch telt alleen het kampioenschap.

Twee feestjes

,,Tegen Hulshorst spelen we de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Bij winst staan we drie punten los. In de laatste duels, tegen ploegen als Turkse Kracht, moeten we vervolgens laten zien dat we beter zijn. Mijn favoriete clubs, Feyenoord en Elspeet, beide kampioen in mijn eerste jaar bij de senioren; het kan maar zo." Lachend: ,,Dan kan ik mooi in een keer door van het ene naar het andere feestje."

Waar zijn eigen teller in mei stokt en of hij daarna naar een hoger spelende club verkast, durft hij nog niet te zeggen. ,,Dat ik nu al in het eerste van Elspeet speel, had ik een paar maanden geleden sowieso niet kunnen bedenken."