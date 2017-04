Nieuwleusen draait alles na rust om

NIEUWLEUSEN - De topper in de 3D Noord tussen runner-up SV Nieuwleusen en subtopper Hardenberg’85 is geëindigd in een overwinning voor de thuisploeg. Maar daar zag het aanvankelijk niet naar uit.

Hardenberg'84 sloeg al binnen de minuut toe, via een gevoelvol stiftje van Simon Peltjes, maar Nieuwleusen kantelde het duel in de tweede helft volledig. Justin Beentjes was tweemaal te snel voor de Hardenbergse defensie. In de slotfase gooide invaller Mike Mijnheer het duel volledig in het slot: 3-1.

Doelpuntenmaker Beentjes was na afloop een tevreden man. ,,Wwe begonnen erg slecht, al na 30 seconden staan we achter. Halverwege de eerste helft kreeg ik al het gevoel dat we meer grip hadden op het duel en nadat ik snel twee keer scoorde was de wedstrijd eigenlijk beslist. Ik had er zelfs nog wel drie bij kunnen scoren, maar de keeper redde enkele keren goed."

Nieuwleusen-oefenmeester David Leeuw had complimenten over voor zijn ploeg. ,,De mannen hebben het geweldig gedaan in de tweede helft, we waren heer en meester. We missen vandaag enkele sterkhouders, dan zie je dat andere jongens opstaan en dat hebben ze goed gedaan."

Voor Bert Snippe van Hardenberg’85 waren de druiven zuur. ,,In de eerste helft hadden we het moeten beslissen, over de tweede helft wil ik het eigenlijk niet hebben. Dat was niet best van onze kant."