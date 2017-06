Nilis en Valckx tonen hun kunsten op NK 45+ in Kampen

Excelsior Rotterdam, Rijnsburgse Boys, VV Sleeuwijk en SO Soest drongen ook door tot de eindronde en maken het zestal deelnemers compleet. Die strijden in twee poules van drie voor een plek in de kruisfinale, waarvan de winnaars de finale spelen.

Er wordt gevoetbald op een half speelveld, er is geen buitenspelregel. Ieder team bestaat uit 1 keeper, 6 veldspelers en maximaal 5 wissels. Er mag onbeperkt worden gewisseld. De pouleduels beginnen om 10.30, de speelduur per wedstrijd is 25 minuten. De aftrap van de finale is om 14.00 uur. De toegang is gratis.