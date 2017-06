NSC versterkt zich met Albayrak

Hiermee speelt de Nijkerkse hoofdklasser in op de blessure en aankomende operatie van spits Gerrit Bartels. Albayrak (29) speelde in de jeugd bij Elinkwijk, FC Den Bosch en Go Ahead Eagles. In het amateurvoetbal kwam hij uit voor SO Soest, VVA’71, Roda’46 en SVL.