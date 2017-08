PBSZ plaatst zich voor play-offs

In de derde periode nam Betuwse Beach Soccer, met oud-profvoetballers Patrick Ax en Pierre Tosch in de gelederen, een 6-4 voorsprong. Door twee late treffers van Melvin Velthuis dwong PBSZ een verlenging af, 6-6. In de verlenging maakten de Zwollenaren nog een achterstand ongedaan. Mathijs Bouwhuis pareerde in de strafschoppenreeks één strafschop, dat was genoeg voor de winst.