‘Prestatievoetbal op zaterdag heeft de toekomst’

ZUTPHEN - Be Quick Zutphen wil weer een begrip worden in de regio. Met het oprichten van zaterdags prestatie-elftal hoopt de voetbalclub een stap in de goede richting te zetten.

De vier kopstukken achter het plan om Be Quick van nieuw elan te voorzien, zijn de teammanagers Gordon Gosewich en Saïd Ezafzafi uit Zutphen en hoofdtrainer Björn Rutten en zijn assistent Jon Zegerius uit Deventer. Behalve Ezafzafi, zijn zij momenteel actief bij Rijssen Vooruit, laagvlieger in de derde klasse D op zaterdag.

,,Ik heb in de jeugd van Be Quick gevoetbald en bij wijze van grap al eens geroepen: Waarom gaan we niet bij Be Quick een zaterdagteam oprichten?”, schetst Gosewisch hoe het idee is ontstaan. ,,Saïd heeft dat vervolgens heel serieus aangepakt.”

Tiptop

Rutten, die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in het regionale amateurvoetbal, was direct enthousiast toen hij werd benaderd. ,,In tegenstelling tot bij Rijssen Vooruit, zijn de faciliteiten bij Be Quick tiptop; het sportcomplex ademt voetbal. En er komen veel goede voetballers uit deze regio, van wie er veel zijn uitgewaaierd”, zegt de oud-speler van onder meer Rohda Raalte en De CJV’ers.

Het viertal maakte gebruik van hun netwerk en trommelde al dertien spelers op, die na de zomer het veld op willen in de vierde klasse. Rutten: ,,Het betreft een pilot van één jaar, maar we willen continuïteit. Uiteindelijk is het ons doel de tweede klasse te halen.”

Plezier wordt vooropgesteld. ,,We gaan bewust geen spelers betalen, kameraadschap staat hoog in het vaandel. Een vriendenteam met een sterke prestatiedrang, dat hebben we voor ogen. Zo kun je ook een goede basis leggen. En spelers moeten de intentie hebben dat ze hier een paar jaar willen voetballen.”