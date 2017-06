Promotie FC Horst na gewonnen slijtageslag tegen VRC

FC Horst kwam er na de treffer beter in, maar moest richting de rust toch weer achteruit. Koen Nijhuis loste een gevaarlijk schot dat uitstekend werd gekeerd door Valentijn Wellenberg. Een inzet van Ruben Rentenaar ging net naast. De goal viel vlak voor rust aan de overkant. Na voorbereidend werk van Ramazan Leebeek schoot Andrews Letroit de 0-2 binnen.

Na rust werd een goal van Ugur Ayaz geannuleerd, waarna invaller Mitch van den Berg VRC terug bracht in de wedstrijd met een schitterende omhaal: 1-2. De vlam sloeg in de pan na een duel tussen Joram Blaauw en Robin Segers. Arbiter Huis in ’t Veld zag een trappende beweging van Blaauw en stuurde de speler van FC Horst uit het veld.