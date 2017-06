Rorije's zijn gretig voor laatste duel

De een scoort er op zíjn zestiende al aardig op los, de ander houdt liever ballen tegen. Stijn en Tim Rorije hebben hun draai helemaal gevonden in hun eerste jaar bij derdeklasser Heerde. Een jaar dat bijna bekroond is met promotie.

Rorije is een naam die onlosmakelijk met de club verbonden is. Vader Toine (43) is voormalig jeugdinternational en oud-speler van Go Ahead Eagles, FC Groningen en BV Veendam. Begin jaren '80, kort voordat hij overstapte naar de jeugdopleiding in Deventer, mocht Heerde zich voor het laatst tweedeklasser noemen.

Slag om de arm

Maar daar moet maandag verandering in komen. Het elftal van trainer Bardy Verhoef heeft een uitstekende uitgangspositie voor de return van de finale tegen Lemmer, maar de broers Rorije houden nog een slagje om de arm. ,,We hebben echt een betere ploeg en we waren veel en veel sterker", zegt Stijn (16) zonder aarzeling. Heerde, de nummer twee van de derde klasse D (Noord), won de heenwedstrijd in Friesland met 1-3. ,,Het had eigenlijk al helemaal beslist moeten zijn, want we misten de nodige kansen, waaronder een penalty", vult Tim (18) aan.

Terwijl aanvaller Stijn eigenlijk nog B-junior is, droeg keeper Tim vorig seizoen nog de clubkleuren van Go Ahead Eagles. ,,Ik heb twee jaar in de jeugd van PEC Zwolle gespeeld en daarna dus bij de Eagles. Met het oog op mijn opleiding en mijn toekomst ben ik weer hierheen gegaan. Als je hen belt, zeggen ze waarschijnlijk dat ik niet goed genoeg was. Dat was misschien ook wel zo", vertelt hij. ,,Het is een soort oude jongensdroom om het profvoetbal nog te halen."

Juiste moment

Het is iets waar de zonen eigenlijk met hun vader weinig over praten. Tim: ,,Hij weet natuurlijk precies hoe het wereldje in elkaar zit, dat heeft hij zelf ervaren. Soms moet je ook maar net op het juiste moment iemand treffen die in je gelooft. Je kan zes keer scoren in een selectiewedstrijd en tóch niet worden geselecteerd", zegt de doelman, terwijl hij lachend opzij kijkt naar zijn broertje die een kop groter is. ,,Dat is bij mij inderdaad een keer gebeurd. Een week later hadden we nog een wedstrijd en daarna viel de keuze toch op iemand anders", vertelt Stijn. ,,Ik word ieder jaar wel gevraagd voor selectiewedstrijden van PEC, Eagles of FC Twente. Ik had eerst wat problemen met mijn motoriek, omdat ik snel groeide. Daar heb ik met mijn vader veel aan gewerkt."

Acht keer was het jonge talent dit seizoen trefzeker voor Heerde, dat in de competitie liefst 85 doelpunten maakte.

Keepen

Vader Toine stond rechtsbuiten, opa Jan (onder andere Go Ahead, PEC Zwolle en SC Heerenveen) had in de jaren '70 ook altijd een aanvallende rol in het veld, maar Tim ging liever in het doel staan. ,,In de D's of E's begon ik keepen wel leuk te vinden. Mijn vader heeft nog geprobeerd om het tegen te houden, haha. Maar ik had dat nou eenmaal in mijn hoofd. En ik bleek het ook wel redelijk te kunnen."

Maandag mogen de Rorije's het het karwei met Heerde dus afmaken tegen Lemmer. En historie schrijven. ,,Voor een speler van Heerde is dit misschien wel de mooiste kans die je in je hele leven gaat krijgen", vindt Stijn. ,,Dit mogen we niet weggeven."