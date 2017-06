Ruim 1100 fans zien Blauw Wit'66 historie schrijven

Lange onderbreking

Het vervolg liet even op zich wachten. Het was dusdanig hard gaan regenen dat scheidsrechter van Beek het duel pas een halfuur later dan gepland verder liet spelen. In de tweede helft was er sprake van flipperkastvoetbal, want het speeltuig vloog werkelijk alle kanten uit. Blauw Wit’66 kreeg meer grip op de wedstrijd, totdat maker van de 0-1 Johan Westerink zijn tweede van de middag maakte in de 86e minuut. Blauw Wit’66 wist dit te overleven, waardoor promotie naar de tweede klasse een feit is.