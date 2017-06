Ruurlo met één been derdeklasser na winst op Dinxperlo

Ruurlo derdeklasser na ware thriller

5 juni Het kostte Ruurlo bloed, zweet en tranen, want ondanks de 2-1 nederlaag (na verlenging) bij Dinxperlo mag de formatie van trainer Wouter Schouten zich derdeklasser noemen. Invaller Wout Meutstege schoot de geel-zwarten in de slotseconden van de verlenging de bevrijdende 2-1 tegen de touwen, en was daarmee de gevierde man aan Ruurlo-zijde.