Smit roeit bij Lemelerveld met de riemen die hij heeft

,,Daarnaast volgde ik cursussen bij de bond, daar ging veel tijd inzitten. Ik heb mijn hart verpand aan het trainersvak, een ploeg aansturen en tactische beslissingen nemen, zit me in 't bloed. Daarom koos ik om er vol voor te gaan."

Goede leerschool

Zijn eerste klus, trainer van Colmschate 2 en assistent bij het vlaggenschip van die club in 2011, bleek een goede leerschool. ,,Het was mijn eerste kijkje bij een andere club. Daar leerde ik dat het niet overal tot in de puntjes is geregeld, zoals bij Heino. Heel leerzaam."

Hij vervolgde zijn leerweg als hoofdtrainer bij Haarle, waarna hij vorig seizoen neerstreek bij zijn huidige vereniging. ,,Een typische dorpsclub, met alleen spelers uit eigen gelederen. Presteren en plezier gaan hand in hand. Misschien wel iets té. Als de jongens 25, 26 jaar zijn, gaan ze in een vriendenelftal spelen. Doodzonde, iets meer ambitie zou mooi zijn."

Underdogpositie

Het is mede daarom dat hij de lat niet al te hoog legt. ,,Ik ben een heel realistische trainer, stiekem vind ik het makkelijker vanuit de underdogpositie te opereren. Roepen dat we kampioen worden, zal ik niet doen. Natuurlijk, we staan tweede en maken kans op de titel. Maar tot dusver zat het ons mee. We hebben een smalle selectie, die nog weinig kaarten pakte. En blessureleed is ons, op een enkel geval na, bespaard gebleven."