Stop op beloftenteams, geen programma

6-1 winst SC Genemuiden in oefenduel tegen Nunspeet

9:48 De tweede wedstrijd in voorbereiding op het volgende seizoen is geëindigd in een overwinning voor SC Genemuiden, met een ruime 6-1 winst op v.v. Nunspeet was Sportclub duidelijk een maatje te groot voor de Veluwnaren.