Stuivertje wisselen onder de lat bij DVS

Ervaring

Gevolg was dat Eppink acht wedstrijden op de bank zat. Op 21 januari tegen Stedoco moest hij plots invallen, doordat Huiskamp niet verder kon met een heupblessure. ,,Ik kwam erin bij een penalty die zij nog tegoed hadden. Meteen na die penalty raakte ik zelf ook geblesseerd. Ik wilde de bal wegschieten toen ze gescoord hadden, maar een speler van Stedoco wilde de bal nog een keer in de goal schieten. We raakten de bal tegelijk en mijn voet klapte dubbel. Ik moest de wedstrijd wel uitkeepen. We verloren met 4-2.''

Gekneusde voet

Eppink had bijna twee maanden last van een gekneusde voet, maar op 25 maart tegen Almere City (0-0) werd er door Willem Leushuis, die Ten Berge inmiddels was komen aflossen, weer een beroep op hem gedaan. Doordat Huiskamp een ribblessure heeft, staat Eppink in de return tegen VVOG weer voor de derde wedstrijd op rij onder de lat.

Ondanks het stuivertje wisselen realiseert Eppink zich dat zijn status momenteel die van reserve is. ,,Ik snap dat de nieuwe trainer op dezelfde voet verderging. Ik ben niet bezig met de concurrentiestrijd, maar je wilt jezelf altijd bewijzen. Het is fijn als je twee gelijkwaardige keepers hebt. Ik heb de afgelopen jaren best wat van Daan geleerd. Wel mag duidelijk zijn dat ik heel blij ben dat ik voor twee jaar extra kon bijtekenen. Ik was ook wel verrast dat ze niet met Daan doorgaan.''

Revanche

Eppink wil zich revancheren in de derby tegen VVOG, die morgen om 14.30 uur in Ermelo begint. ,,Uit verloren we en verloor ik mijn plek. Ik wil nu wel de nul houden. Vooraf wilden we bovenin de derde divisie meedraaien en dat is helemaal niet gelukt. Het gevoel is nu weer beter, want we winnen weer en doen mee in de derde periode. We staan twee punten achter VVOG en als we winnen, gaan we over ze heen.''