Trainer Ensing breekt per direct met Beekbergen

BEEKBERGEN – Jacob Ensing uit Schalkhaar is per direct opgestapt bij zondagvierdeklasser Beekbergen. Het boterde al langere tijd niet meer tussen de trainer en de voetballers.

Ensing zegt dat er in het ‘groepsproces’ dingen gebeurden waar hij niet tevreden mee was. ,,Met de manier waarop er met bepaalde normen en waarden werd omgegaan, was ik het bijvoorbeeld niet eens. Voor het eerst in negen jaar miste ik het plezier als trainer. Dan gaat er iets niet goed.”

Niet netjes

Hij vindt het ‘niet netjes’ ten opzichte van de vereniging om te vertellen wat er precies is voorgevallen bij Beekbergen. ,,Maar het zijn voor mij duidelijke redenen. Anders was ik echt niet direct gestopt. Ik heb de punten bij het bestuur van de club neergelegd. Ik hoop dat er iets mee wordt gedaan.”

Henk Calot, bestuurslid voetbaltechnische zaken bij Beekbergen, bevestigt dat er wat moet veranderen binnen het eerste elftal. ,,Maar wanneer er iets speelt tussen een groep en een persoon, hebben er vaak twee schuld.”

Snel handelen

Calot is verrast door het besluit van Ensing. Snel handelen is nu vereist, zegt het bestuurslid. ,,Met het eerste zijn we nog in de race voor het kampioenschap. Als dat niet lukt, spelen we sowieso nog nacompetitie voor promotie.”